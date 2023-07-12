Полковник Макгрегор: из-за агрессивных шагов Байдена у России огромная мощная армия

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об изменившей Россию ошибке президента США Джо Байдена. Об этом он сообщил в интервью аналитику Ким Иверсен на YouTube-канале.

Он выразил мнение, что цель Вашингтона уничтожить Россию была глупой. По словам полковника, из-за агрессивных шагов американского лидера у России теперь огромная мощная армия. Он подчеркнул, что теперь у Москвы имеется «300 тысяч человек в резерве, готовых идти в атаку».

Ранее Дуглас Макгрегор назвал ошибкой решение США отправить кассетные боеприпасы Вооруженным силам Украины. Военный также усомнился в эффективности этих снарядов и подчеркнул, что они приносят больше ущерба, чем пользы. Кроме того, боеприпасы опасны для мирных граждан.

Экс-советник Пентагона также заявлял об уничтожении Украины вместо России. По его словам, Вашингтон не был заинтересован в Киеве.