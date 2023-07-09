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07:22, 9 июля 2023Мир

В США заявили об уничтожении Украины вместо России

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил об уничтожении Украины вместо России

Фото: Unsplash

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы. Об этом он высказался в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC.

Макгрегор заявил об уничтожении Украины вместо России. Он подчеркнул, что Вашингтон не был заинтересован в Киве.

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«В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить ее войска, разрушить ее экономику, а заем распределить ее ресурсы в послевоенной обстановке», — отметил он.

Военный добавил, что подобные планы не могли быт реализованы, осуществить их не получилось. Вместо этого Вашингтон разрушил Украину и ее нацию. Макгрегор добавил, чтобы выйти из украинского конфликта, следует признать непопулярную в США правду.

Ранее Макгрегор предрек Украине потерю Одессы из-за саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. По мнению военного, Москва обладает достаточным количеством ресурсов для подобного шага.

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    Марина Совина
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