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06:32, 12 июля 2023Интернет и СМИ

Во Франции заявили о безразличии инструкторов к судьбе украинских военных

Le Monde: французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба украинских военных

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Обозреватель газеты Le Monde Элиз Венсан заявила, что французских инструкторов не волнует судьба украинских военных после обучения, им безразлично, что станет с ними потом.

В материале говорится о секретном полигоне в Польше, на котором проводятся тренировки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам журналиста, спустя пять недель там проводится церемония проводов военнослужащих, которые отправляются на фронт.

«Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема», — приводит издание слова французского полковника Бенуа, который прикомандирован в составе польского штаба для обучения бойцов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли более 26 тысяч бойцов.

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    Марина Совина
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