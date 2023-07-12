Во Франции заявили о безразличии инструкторов к судьбе украинских военных
Обозреватель газеты Le Monde Элиз Венсан заявила, что французских инструкторов не волнует судьба украинских военных после обучения, им безразлично, что станет с ними потом.
В материале говорится о секретном полигоне в Польше, на котором проводятся тренировки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам журналиста, спустя пять недель там проводится церемония проводов военнослужащих, которые отправляются на фронт.
«Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема», — приводит издание слова французского полковника Бенуа, который прикомандирован в составе польского штаба для обучения бойцов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли более 26 тысяч бойцов.