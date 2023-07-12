Эксперты дали советы по избавлению от мышечной усталости

Эксперты Shape посоветовали принять прохладный душ, чтобы избавиться от мышечной усталости

Эксперты журнала Shape дали советы по избавлению от мышечной усталости. Список рекомендаций опубликован на сайте издания.

По словам специалистов, лучший способ устранить мышечную слабость — это отдохнуть. Они отметили, что в среднем пауза между занятиями должна составлять 3-5 дней, однако ее продолжительность может варьироваться в зависимости от степени перетренированности.

Кроме того, эксперты посоветовали пить больше воды, а также принять прохладный душ сразу после тренировки. Еще один способ восстановиться — записаться на массаж. Чтобы предотвратить появление мышечной усталости, специалисты порекомендовали тренироваться регулярно, не делая длительных перерывов между занятиями.

«Постоянная физическая активность укрепляет ваши мышцы. Старайтесь уделять 150 минут аэробным упражнениям умеренной интенсивности и двум силовым тренировкам всего тела в неделю», — добавили они.

Ранее восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал, что к синдрому перетренированности зачастую приводят постоянные изнуряющие занятия спортом. Он рекомендовал не работать на быстрый результат, а также не пренебрегать разминкой, так как она ускоряет сердцебиение, насыщает мышцы кислородом и улучшает подвижность суставов.