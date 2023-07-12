Глава СВР Нарышкин оценил передачу Турцией главарей «Азова» Украине

Глава СВР Нарышкин: передача главарей «Азова» Украине нехорошо характеризует Турцию

Решение о передаче Украине главарей запрещенного в России нацполка «Азов» (в РФ признан террористической организацией) «нехорошо характеризует» Турцию. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

О передаче Турцией Украине командиров «Азова» стало известно 8 июля. Среди переданных Киеву военнослужащих оказались Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар и Сергей Волынский, которые были обменяны в сентябре 2022 года. По условиям договора обмена все это время они находились на турецкой территории.