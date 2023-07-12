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17:21, 12 июля 2023Среда обитания

Осадки в Туапсинском районе превысили три месячные нормы

Губернатор Кондратьев: три месячные нормы осадков выпало за сутки в Туапсинском районе

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Выпавшие за сутки осадки в Туапсинском районе Краснодарского края превысили три месячные нормы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Со вчерашнего вечера в Туапсинском районе выпало более 280 миллиметров осадков», — написал Кондратьев. Он добавил, что к ликвидации последствий ливней привлечено более 300 человек и 50 единиц техники. Сотрудники спасательных служб работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что троих пропавших при потопе в Туапсе людей снесло потоком воды вместе с домом. На момент происшествия внутри здания находились две женщины и подросток. Когда вода стала проникать в дом, они вызвали спасателей, однако через несколько минут постройку смыло.

Залповые дожди прошли в Туапсинском районе в ночь на 12 июля. За три часа выпало 144 миллиметра осадков. Из-за подтопления местной насосной станции было частично отключено водоснабжение — жители остались без холодной воды. Ее подачу возобновят после того, как со станции откачают воду и запустят насос.

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    Александра Качан
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