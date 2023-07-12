Aftonbladet: шведский активист решил сжечь устав НАТО вместо Корана

Шведский активист решил сжечь устав НАТО вместо Корана на фоне согласия Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас получил разрешение полиции на проведение манифестации с сожжением Корана, которая была запланирована на 12 июля.

Активист заявил, что решил устроить демонстративное сожжение священной книги мусульман, чтобы замедлить процесс вступления Швеции в НАТО. После объявления о том, что Турция готова признать членство его страны в альянсе, мужчина изменил свое мнение.

Лукас также рассказал, что ему стали поступать звонки от возмущенных людей, когда он принял решение сжечь Коран на центральной площади. Он принес свои извинения и заявил, что организовал акцию не для того, чтобы оскорбить кого-либо, а лишь для достижения своей цели.

Изначально Швеция планировала вступить в НАТО вместе с Финляндией, чью заявку одобрили в апреле 2023 года. Тем не менее Анкара выступила против членства Стокгольма, поскольку скандинавская страна принимает членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. При этом обсуждение членства также затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме.

