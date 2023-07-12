Россияне назвали стоимость квартиры мечты

«ФЛИП»: каждый второй россиянин считает, что идеальная квартира стоит 20 миллионов рублей

Каждый второй россиянин (49 процентов) оценил идеальную квартиру в 20 миллионов рублей. Стоимость жилья мечты назвали участники опроса инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП», пишут «Известия».

Около 35 процентов респондентов считают, что для удовлетворения связанных с жильем потребностей хватит 10-12 миллионов рублей, а 11 процентов указали сумму более 21 миллиона. Еще пять процентов граждан считают, что идеальная квартира должна стоить до 10 миллионов рублей.

«64 процента россиян хотели бы жить в многоквартирном доме, 31 процент — в загородном поселке с развитой инфраструктурой, 5 процентов затруднились ответить. При этом говоря о стране и регионе проживания, 65 процентов остановили свой выбор на России (чаще всего звучали такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи)», — рассказал гендиректор компании Евгений Шавнев.

Для большинства респондентов (75 процентов) важно расположение жилого комплекса — он должен быть недалеко от парка и водоема. При этом 20 процентов россиян считают важным близость к привычной инфраструктуре (магазины, аптеки, школы и прочее), а 8 процентов хотели бы жить в центре города.

Ранее участники исследования сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» рассказали, что идеальная квартира должна стоить 11,7 миллиона рублей. Большинство опрошенных (60 процентов) хотят иметь в квартире просторную кухню-гостиную. Еще 48 процентов мечтают о хорошем виде из окна, а 41 процент — о гардеробной.