Польша и Румыния подпишут декларацию о гарантиях безопасности Украине

Польша и Румыния 12 июля могут подписать декларацию о гарантиях безопасности Украине

Польша и Румыния в среду, 12 июля, могут подписать декларацию о гарантиях безопасности Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица.

«Такие страны, как Польша и Румыния, также, вероятно, подпишут в среду декларацию», — заявили источники агентства.

Они отметили, что эта инициатива будет открыта для всех стран, если они примут решение о собственных двусторонних обязательствах.

Ранее старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слоут сообщила, что страны «Большой семерки» (G7) 12 июля объявят гарантии безопасности для Украины. Она также анонсировала проведение переговоров лидеров стран G7 и Украины по достижению двусторонних гарантий безопасности.