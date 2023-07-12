Володин предложил организовать выставку пораженной техники НАТО
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по обороне проработать организацию выставки пораженной техники НАТО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
С предложением, которое поддержал спикер Госдумы, выступили депутаты на пленарном заседании в годовщину Прохоровского сражения.
«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», — добавил Володин.
В свою очередь, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Владимир Исаков подчеркнул, что уничтоженные Красной армией во время Великой Отечественной войны немецкие тяжелые танки «Тигр» были выставлены в Москве.
Ранее Володин заявил, что представителей всех уровней государственной власти нужно пересадить на российские автомобили. По его мнению, в сложившейся обстановке Россия не должна «кормить наших врагов», которые могут использовать полученные от продажи машин средств на поддержку Украины.