Володин предложил организовать выставку пораженной техники НАТО

Володин поручил проработать организацию выставки пораженной техники НАТО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по обороне проработать организацию выставки пораженной техники НАТО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

С предложением, которое поддержал спикер Госдумы, выступили депутаты на пленарном заседании в годовщину Прохоровского сражения.

«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», — добавил Володин.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Владимир Исаков подчеркнул, что уничтоженные Красной армией во время Великой Отечественной войны немецкие тяжелые танки «Тигр» были выставлены в Москве.

Ранее Володин заявил, что представителей всех уровней государственной власти нужно пересадить на российские автомобили. По его мнению, в сложившейся обстановке Россия не должна «кормить наших врагов», которые могут использовать полученные от продажи машин средств на поддержку Украины.