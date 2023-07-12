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15:45, 12 июля 2023Россия

Володин предложил организовать выставку пораженной техники НАТО

Володин поручил проработать организацию выставки пораженной техники НАТО
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по обороне проработать организацию выставки пораженной техники НАТО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

С предложением, которое поддержал спикер Госдумы, выступили депутаты на пленарном заседании в годовщину Прохоровского сражения.

«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», — добавил Володин.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Владимир Исаков подчеркнул, что уничтоженные Красной армией во время Великой Отечественной войны немецкие тяжелые танки «Тигр» были выставлены в Москве.

Ранее Володин заявил, что представителей всех уровней государственной власти нужно пересадить на российские автомобили. По его мнению, в сложившейся обстановке Россия не должна «кормить наших врагов», которые могут использовать полученные от продажи машин средств на поддержку Украины.

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    Никита Абрамов
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