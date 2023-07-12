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14:20, 12 июля 2023Мир

Раскрыта причина изменения позиции Турции по заявке Швеции в НАТО

FT: Турция изменила позицию по заявке Швеции в НАТО, чтобы вернуть западных инвесторов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Турция изменила позицию по заявке Швеции в НАТО, чтобы вернуть западных инвесторов. Причина такого поведения Анкары раскрыта в материале Financial Times.

«[Согласие на прием Швеции в НАТО] откроет пространство для работы во множестве областей. Для [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана все дело в экономике», — заявил высокопоставленный чиновник Европейского союза, добавив, что Турция уже давно стремится к обновлению таможенного союза с ЕС, либерализации визового режима и продлению многомиллиардного миграционного соглашения с блоком.

При этом многие аналитики рассматривают усилия Турции по оживлению отношений с Западом скорее как тактический ход. Теперь можно надеяться на улучшение отношений, но любые внешнеполитические шаги также должны рассматриваться через призму более широкого стремления Эрдогана превратить Турцию во влиятельного игрока на региональной и мировой арене, сказано в статье.

«Приоритетом Анкары является сохранение баланса, чтобы расширить свое пространство для маневра и рычаги влияния в качестве региональной державы и глобального игрока», — сказал Эмре Пекер из Eurasia Group, консалтинговой компания по политическим рискам.

На фоне украинского конфликта в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Вскоре, 4 апреля, Финляндия официально стала членом блока. При этом глава Турции дал согласие на прием Швеции в альянс только 11 июля 2023 года.

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    Анастасия Заикина
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