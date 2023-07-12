Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:16, 12 июля 2023Экономика

Россиянам захотели разрешить добывать золото

Госдума в I чтении приняла законопроект о легализации добычи золота физлицами

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, легализующий добычу золота физическими лицами, сообщает РИА Новости.

Документ «О старательской деятельности» разрешает индивидуальным предпринимателям (ИП) заниматься добычей рассыпного золота. Предполагается, что им в основном позволят заниматься добычей только в местах, которые не интересны крупным золотодобывающим компаниям.

Вначале заниматься добычей золота смогут только жители арктических и дальневосточных регионов. Через три года такую возможность получат и другие россияне.

Материалы по теме:
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023

При этом к старателям будет предъявлено много требований. ИП смогут заниматься добычей на участках площадью не более 10 гектаров. Эту землю они будут получать бесплатно на три года с возможностью продлить срок пользования. Им разрешат нанимать не более десяти сотрудников, снимать слой земли не более пяти метров и добыть не больше 30 килограмм драгметалла.

Также россиянин должен будет отчитываться о своей деятельности с помощью фото- и видеосъемки, а также подавать декларации о своей деятельности.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для ИП при добыче золота. Предполагается, что от НДФЛ освободят физлиц, которые за год добыли менее килограмма золота. Также закон предполагает, что при покупке драгметалла у ИП налог будет платить сам покупатель.

В настоящее время в России золото разрешено добывать только юридическим лицам со специальной лицензией. В конце марта законопроект о старателях одобрила Правительственная комиссия. При этом сами золотодобытчики заявляли, что проект не будет работать из-за нереалистичных условий, а работающие в серой зоне старатели не будут легализовывать деятельность из-за опасения, что это только сократит их доходы.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО. Получит ли Киев членство в альянсе?

    Зеленский ответил на вопрос о размещении иностранных войск на Украине

    Россиян предупредили о риске аварий на железных дорогах из-за жары

    Подмосковные врачи удалили женщине редкую опухоль

    Невменяемый пассажир самолета выбил дверь туалета и включил дымовую сигнализацию

    Врач рассказала о главных лекарствах для дачной аптечки

    Генсек ООН выступил с предложениями Путину

    Россиянина осудили на 14 лет за интимные переписки с 67 детьми

    У детей с аутизмом обнаружили проблемы с памятью

    Зеленский рассказал об итогах встречи с Байденом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости