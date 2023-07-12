Россиянам захотели разрешить добывать золото

Госдума в I чтении приняла законопроект о легализации добычи золота физлицами

Госдума в первом чтении приняла законопроект, легализующий добычу золота физическими лицами, сообщает РИА Новости.

Документ «О старательской деятельности» разрешает индивидуальным предпринимателям (ИП) заниматься добычей рассыпного золота. Предполагается, что им в основном позволят заниматься добычей только в местах, которые не интересны крупным золотодобывающим компаниям.

Вначале заниматься добычей золота смогут только жители арктических и дальневосточных регионов. Через три года такую возможность получат и другие россияне.

При этом к старателям будет предъявлено много требований. ИП смогут заниматься добычей на участках площадью не более 10 гектаров. Эту землю они будут получать бесплатно на три года с возможностью продлить срок пользования. Им разрешат нанимать не более десяти сотрудников, снимать слой земли не более пяти метров и добыть не больше 30 килограмм драгметалла.

Также россиянин должен будет отчитываться о своей деятельности с помощью фото- и видеосъемки, а также подавать декларации о своей деятельности.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для ИП при добыче золота. Предполагается, что от НДФЛ освободят физлиц, которые за год добыли менее килограмма золота. Также закон предполагает, что при покупке драгметалла у ИП налог будет платить сам покупатель.

В настоящее время в России золото разрешено добывать только юридическим лицам со специальной лицензией. В конце марта законопроект о старателях одобрила Правительственная комиссия. При этом сами золотодобытчики заявляли, что проект не будет работать из-за нереалистичных условий, а работающие в серой зоне старатели не будут легализовывать деятельность из-за опасения, что это только сократит их доходы.