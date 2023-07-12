Любовь беременной Рианны оголяться на публике объяснили
Модный психолог, доктор философии, профессор Кэролин Мэйр объяснила любовь барбадосской певицы Рианны оголяться на публике. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.
Специалистка рассказала, что беременная 35-летняя исполнительница — очень красивая и уверенная в себе женщина. Кроме того, Мэйр обратила внимание на то, что знаменитость часто добавляет к своим образам вещи красного цвета. «Это оказывает не только психологическое, но и биологическое влияние», — заявила она.
По словам эксперта, красный цвет не только делает женщину привлекательной для других людей, но и придает ей раскрепощенности. «Когда мы видим красный цвет, он фактически увеличивает частоту сердечных сокращений из-за его ассоциации с кровью и опасностью», — объяснила собеседница издания.
Ранее Рианна снялась в откровенном образе для рекламы собственного модного бренда Savage x Fenty. На размещенных снимках звезда предстала в комплекте нижнего белья, состоящего из бюстгальтера с подкладом и трусов на низкой посадке. Помимо этого, артистка примерила ярко-розовые туфли на высоком каблуке.