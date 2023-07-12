Любовь беременной Рианны оголяться на публике объяснили

Психолог Кэролин Мэйр объяснила любовь Рианны оголяться на публике уверенностью в себе

Модный психолог, доктор философии, профессор Кэролин Мэйр объяснила любовь барбадосской певицы Рианны оголяться на публике. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Специалистка рассказала, что беременная 35-летняя исполнительница — очень красивая и уверенная в себе женщина. Кроме того, Мэйр обратила внимание на то, что знаменитость часто добавляет к своим образам вещи красного цвета. «Это оказывает не только психологическое, но и биологическое влияние», — заявила она.

По словам эксперта, красный цвет не только делает женщину привлекательной для других людей, но и придает ей раскрепощенности. «Когда мы видим красный цвет, он фактически увеличивает частоту сердечных сокращений из-за его ассоциации с кровью и опасностью», — объяснила собеседница издания.

Ранее Рианна снялась в откровенном образе для рекламы собственного модного бренда Savage x Fenty. На размещенных снимках звезда предстала в комплекте нижнего белья, состоящего из бюстгальтера с подкладом и трусов на низкой посадке. Помимо этого, артистка примерила ярко-розовые туфли на высоком каблуке.