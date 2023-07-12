Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:47, 12 июля 2023Ценности

Любовь беременной Рианны оголяться на публике объяснили

Психолог Кэролин Мэйр объяснила любовь Рианны оголяться на публике уверенностью в себе

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Модный психолог, доктор философии, профессор Кэролин Мэйр объяснила любовь барбадосской певицы Рианны оголяться на публике. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Специалистка рассказала, что беременная 35-летняя исполнительница — очень красивая и уверенная в себе женщина. Кроме того, Мэйр обратила внимание на то, что знаменитость часто добавляет к своим образам вещи красного цвета. «Это оказывает не только психологическое, но и биологическое влияние», — заявила она.

По словам эксперта, красный цвет не только делает женщину привлекательной для других людей, но и придает ей раскрепощенности. «Когда мы видим красный цвет, он фактически увеличивает частоту сердечных сокращений из-за его ассоциации с кровью и опасностью», — объяснила собеседница издания.

Ранее Рианна снялась в откровенном образе для рекламы собственного модного бренда Savage x Fenty. На размещенных снимках звезда предстала в комплекте нижнего белья, состоящего из бюстгальтера с подкладом и трусов на низкой посадке. Помимо этого, артистка примерила ярко-розовые туфли на высоком каблуке.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме сообщили о гибели российского генерала при ракетном ударе ВСУ

    ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области

    Любовь беременной Рианны оголяться на публике объяснили

    В Эстонии автомобиль протаранил статую Свободы с головой Зеленского

    Эрдоган заявил об обсуждении выдвинутых Путиным предложений по зерновой сделке

    В Киеве прокомментировали декларацию G7 по Украине

    Стоматолог посоветовал не чистить зубы до завтрака

    Заваленный мусором после залповых ливней пляж в Туапсе попал на видео

    Мужчина напал с ножом на бывшую жену в российской больнице

    Мужчина на самокате с дорожным знаком между ног попал на видео в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости