В России резко выросло число сорванных госзакупок

«Ъ»: число сорванных госзакупок в России резко выросло из-за проблем с качеством товаров

По итогам первого полугодия число контрактов по госзакупкам (44-ФЗ), исполнить которые не удалось, превысило 250 тысяч, в то время как в 2022 году показатель достигал 45,7 тысячи, а в 2021-м — 73,5 тысячи. Основной объем срывов — 206,8 тысячи — приходится на второй квартал, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ электронной площадки «Росэлторг» данных Единой информационной системы в сфере закупок.

При этом в деньгах расходы выросли с 5 пяти триллионов рублей год назад до 5,4 триллиона, а само число процедур выросло с миллиона до 1,2 миллиона, то есть средняя цена упала пяти миллионов рублей до 4,5 миллиона.

По оценкам издания, основной причиной такой динамики может быть несоответствие качества товаров предъявляемым требованиям. Об аналогичных проблемах сообщает и крупный частный бизнес, который пытается заместить ушедших из-за санкций иностранных поставщиков с помощью российских предприятий.

Если простые позиции закрывать удается, то в случае более сложных их продукция реже соответствует запросам бизнеса. При этом фиксируемый рост конкуренции оказывается не в состоянии разрешить трудности.

Например, в конкурсах по поставкам лекарств количество несостоявшихся закупок выросло с 283 до 7,3 тысячи, хотя уровень конкуренции при этом поднялся с 1,28 заявки на контракт до 1,36. В поставках электронного и оптического оборудования наблюдается рост показателя с 427 до 5,2 тысячи (2,5 и 2,67 заявки на контракт), в поставках химической продукции — с 165 заявок до 2,4 тысячи (2,45 и 2,77), в строительных работах — с 258 заявок до 6,8 тысячи (2,67 и 3,53).

Автор материала признает, что часть сорванных закупок в итоге может завершиться подписанием контракта с единственным поставщиком, но количество таких сделок тоже сократилось — с 347,8 тысячи до 322,6 тысячи. Падение фиксируется и в денежном выражении — 2,2 триллиона рублей до 1,7 триллиона. Однако выросло количество закупок без конкуренции — 389 до 3,3 тысячи (с 744,7 миллиона рублей до 1,7 триллиона рублей), то есть, скорее всего, в обход закупочных процедур.

Закупки госкомпаний по 223-ФЗ в первом полугодии достигли объема 3,8 триллиона рублей. Это меньше, чем в 2022-м (4,3 триллиона) и 2021-м (10,4 триллиона), но цифры нельзя сравнивать напрямую. С марта 2022 года госкомпаниям разрешили скрывать часть контрактов из-за санкционных рисков, в результате данные о них могут быть недоступны даже государству.

В конце апреля специалисты «Контур.Торгов» указывали, что объявленные правительством планы по увеличению объемов госзаказа в начале года не подтверждаются. Рост суммы объявленных торгов сопровождался падением объема заключенных контрактов.