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12:29, 12 июля 2023Мир

Американский генерал заявил об играющем на руку России поведении Зеленского

Генерал США Маккафри: реакция Зеленского на позицию НАТО по Украине играет на руку России

Фото: Yves Herman / Reuters

Американский генерал в отставке Барри Маккафри высказал мнение, что реакция президента Украины Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению страны в альянс играет на руку России. Его слова со ссылкой на MSNBC приводит Newsweek.

Маккафри посчитал, что своим стремлением вступить в Североатлантический альянс Зеленский «толкает запертую дверь». Он раскритиковал заявление украинского президента, назвавшего абсурдным отсутствие конкретики от НАТО по сроку вступления республики в блок.

«Для него настаивать на этом публичном жесте, как мне кажется, безрассудно. Это играет на руку [президенту России Владимиру] Путину. В этом он перегибает палку, и это нехорошо для Украины», — прокомментировал генерал поведение Зеленского, посчитав также, что таким образом он борется против НАТО.

Маккафри добавил, что страны НАТО не хотят вступать в российско-украинский конфликт, напомнив, что Украина и так получает десятки миллиардов долларов экономической, гуманитарной и военной поддержки не только от НАТО, но и от других партнеров.

Ранее Владимир Зеленский обвинил НАТО в абсурдности, так как альянс не дает временных рамок для приглашения и членства страны в военно-политическом блоке. «Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины», — написал он.

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    Антон Похиляк
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