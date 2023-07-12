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09:07, 12 июля 2023Мир

ЕС призвали «выиграть битву» за Африку у России и Китая

Комиссар ЕС: объединение должно «выиграть битву» за Африку у России и Китая
СюжетСаммит G20

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

ЕС должен сделать «сильное предложение» африканским странам, чтобы «выиграть битву нарративов» с Россией и Китаем, заявил комиссар объединения по международным партнерствам в разговоре с евродепутатами. Цитату приводит Euractiv.

Такие комментарии прозвучали в контексте растущего влияния Москвы и ЧВК «Вагнер» на континенте. «Во многих африканских странах мы сталкиваемся с битвой нарративов», — заявила еврокомиссар Ютта Урпилайнен.

Тем временем исполнительная власть ЕС ведет переговоры о заключении соглашений по важнейшим видам сырья со странами Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы снизить чрезмерную зависимость ЕС от китайских поставок промышленных и минеральных ресурсов. В июне Еврокомиссия заключила такое соглашение с Намибией и ведет переговоры с Чили.

На июньском саммите Европейского совета в Брюсселе лидеры ЕС подтвердили свою поддержку вступления Африканского союза в G20, а Комиссия и страны-члены ЕС выступают за предоставление африканцам места в Совете Безопасности ООН.

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    Виктория Кондратьева
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