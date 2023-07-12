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00:34, 12 июля 2023Россия

Танковый «зверинец» немцев в Курской битве сравнили с контрнаступлением ВСУ

РВИО: танковый «зверинец» не помог немцам в Курской битве, не поможет и наступлению ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков сравнил танковый «зверинец» немецких войск в Курской битве в годы Великой Отечественной войны с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

По словам специалиста, эти два события имеют сходные черты. Как не помогли гитлеровцам танки «Пантера» и «Тигр», так не помогут украинским военным «Леопарды», указал он.

«Что тогда, что сейчас это действительно мощное, широко разрекламированное оружие уперлось в нашу глубокоэшелонированную оборону и сплошное минирование танкоопасных направлений», — заявил Мягков.

Историк напомнил, что Курская битва лишила немцев последних надежд на перехват инициативы в Великой Отечественной войне, аналогичная ситуация, по его мнению, произойдет и с ВСУ.

Мягков добавил, что, как и Гитлер в 1940-е годы, Киев не сдастся сразу после провала контрнаступления, поскольку «тылом» у него выступает весь Запад. В рамках специальной военной операции, указал он, российских военных ждут еще многие сражения.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении. По его словам, российские войска наносят удары высокоточным оружием по военной технике, поставленной на Украину странами Запада, а также по резервам ВСУ, снижая их наступательный потенциал.

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    Марина Совина
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