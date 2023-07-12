Россиян предупредили о скрытом вреде сахарозаменителей

Диетолог Дюваль предупредила, что сахарозаменитель стевия повышает уровень сахара в крови

Популярные сахарозаменители не могут быть полностью безопасны для здоровья, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. О скрытом вреде синтетических и натуральных подсластителей она предупредила россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Дюваль, недостатки есть даже у натуральных сахарозаменителей. Например, стевия повышает уровень сахара в крови, а мед фактически содержит сахар. При этом количество полезных веществ в нем минимально, и многие из них разрушаются при термической обработке. Самым полезным натуральным сахарозаменителем диетолог назвала сироп топинамбура.

Он [сироп топинамбура] не повышает уровень сахара и имеет оздоровительное влияние на поджелудочную железу. Служит питательным элементом для микрофлоры, а также обогащен витаминами Анжелика Дюваль врач-диетолог

Дюваль добавила, что все синтезированные сахарозаменители разгружают поджелудочную железу, но при этом увеличивают нагрузку на другие внутренние органы.

Ранее нутрициологи оценили риск развития рака из-за популярного искусственного подсластителя. По их мнению, используемый в качестве заменителя сахара в газировке, кондитерских изделиях и жевательной резинке аспартам действительно существенно повышает риск развития онкологических заболеваний, особенно рака молочной железы.