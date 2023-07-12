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19:36, 12 июля 2023Путешествия

Невменяемый пассажир самолета выбил дверь туалета и включил дымовую сигнализацию

Пассажир Air India выбил дверь туалета лайнера, стал оскорблять попутчиков и пошел под суд

Фото: Abdul N Quraishi - Abs / Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета Air India выбил дверь туалета и пошел под суд из-за невменяемого поведения. Об этом сообщает Simple Flying.

Уточняется, что рейс летел из Торонто в Дели. Нарушитель порядка сменил свое кресло без разрешения, после чего стал оскорблять бортпроводников и попутчиков. Затем мужчина закрылся в туалете с зажигалкой и попытался что-то сжечь, чем включил дымовую сигнализацию лайнера.

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«Когда я открыл дверь туалета перед пассажиром, он оттолкнул меня и побежал на свое место 26F. Я пытался остановить его, но он толкал и оскорблял меня», — рассказал один из членов экипажа.

Позже разбушевавшийся мужчина сломал дверь уборной и отказывался успокаиваться. Десять других пассажиров и два бортпроводника пытались удержать его до прибытия. В результате полиция Дели возбудила уголовное дело.

Ранее туристка увидела на борту самолета American Airlines воображаемого пассажира и устроила из-за этого истерику. На размещенных кадрах американка ходит по проходу между креслами и кричит: «Говорю вам, я схожу с ума, и есть причина, по которой я схожу с ума. Каждый может либо поверить в это, либо нет».

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    Зарина Дзагоева
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