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02:41, 12 июля 2023Бывший СССР

Российский сапер рассказал о принесенных в Херсонскую область наводнением минах

Российский сапер Цент рассказал о принесенных в Херсонскую область наводнением минах

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский сапер с позывным Цент рассказал, что наводнение после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) принесло в город Алешки Херсонской области большое количество мин. Его слова приводит РИА Новости.

«С других берегов, из других поселков намыло очень много всего. Соответственно, сейчас наша задача – все найти и обезвредить», — отметил военнослужащий.

По словам сапера, мины обнаруживаются в жилой застройке, их нахождение затрудняет большой слой ила. Цент добавил, что в городе осталось мало местных жителей, в районе «Поселок», который подтоплен и спускается к реке, нет электричества, все работает только от электрогенераторов в дневное время.

Сапер также сообщил, что из-за опасности обстрелов приходится передвигаться по подтопленной части города максимально тихо и скрытно, чтобы не привлекать внимание противника.

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    Марина Совина
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