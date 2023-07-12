Российский сапер рассказал о принесенных в Херсонскую область наводнением минах

Российский сапер Цент рассказал о принесенных в Херсонскую область наводнением минах

Российский сапер с позывным Цент рассказал, что наводнение после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) принесло в город Алешки Херсонской области большое количество мин. Его слова приводит РИА Новости.

«С других берегов, из других поселков намыло очень много всего. Соответственно, сейчас наша задача – все найти и обезвредить», — отметил военнослужащий.

По словам сапера, мины обнаруживаются в жилой застройке, их нахождение затрудняет большой слой ила. Цент добавил, что в городе осталось мало местных жителей, в районе «Поселок», который подтоплен и спускается к реке, нет электричества, все работает только от электрогенераторов в дневное время.

Сапер также сообщил, что из-за опасности обстрелов приходится передвигаться по подтопленной части города максимально тихо и скрытно, чтобы не привлекать внимание противника.