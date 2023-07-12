Обвиняемых в снятии скальпа с россиянина из-за прически арестовали

Суд арестовал двух обвиняемых в снятии скальпа с россиянина из-за прически до 10 сентября

Суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в снятии скальпа с россиянина из-за прически в городе Электросталь Московской области. Об этом сообщил подмосковный Следственный комитет в своем Telegram.

По ходатайству следствия подозреваемые арестованы до 10 сентября этого года. «В ближайшее время с их участием продолжится проведение следственных действий», — добавили следователи.

Нападение произошло вечером 9 июля рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице. Мужчины, к которым подошел юноша с зеленым ирокезом, начали обзывать его, а затем срезали ножом волосы вместе с кожей и скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статьям 213 («Хулиганство») и 112 («Причинение вреда здоровью средней тяжести») УК РФ.