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23:26, 12 июля 2023Силовые структуры

Обвиняемых в снятии скальпа с россиянина из-за прически арестовали

Суд арестовал двух обвиняемых в снятии скальпа с россиянина из-за прически до 10 сентября

Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в снятии скальпа с россиянина из-за прически в городе Электросталь Московской области. Об этом сообщил подмосковный Следственный комитет в своем Telegram.

По ходатайству следствия подозреваемые арестованы до 10 сентября этого года. «В ближайшее время с их участием продолжится проведение следственных действий», — добавили следователи.

Нападение произошло вечером 9 июля рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице. Мужчины, к которым подошел юноша с зеленым ирокезом, начали обзывать его, а затем срезали ножом волосы вместе с кожей и скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статьям 213 («Хулиганство») и 112 («Причинение вреда здоровью средней тяжести») УК РФ.

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    Марина Совина
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