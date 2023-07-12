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18:23, 12 июля 2023Из жизни

Гигантская змея устроила пожар

Fox 17: в США змея вызвала короткое замыкание в доме

Фото: Meg Jerrard / Unsplash

В американском штате Джорджия забравшаяся в дом гигантская змея вызвала короткое замыкание. Об этом сообщает Fox 17.

Пожарная бригада получила сообщение о пожаре в жилом доме и прибыла по вызову. Возгорание удалось быстро потушить, после чего пожарные попытались выяснить его причину.

Они пришли к выводу, что дом загорелся из-за короткого замыкания, а затем нашли змею, которая, по всей видимости, его устроила. Она заползла под пол через отверстие под плитой и задела провода, в результате чего случилось короткое замыкание.

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Отмечается, что змея не выжила после полученных травм. По словам пожарных, это самая была крупная змея, которую они видели своими глазами.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне змеелов поймал кобру, которая у него на глазах выплюнула целую курицу. Местные жители попросили мужчину отпустить змею в кусты на окраине деревни.

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    Алиса Удовик
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