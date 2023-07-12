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20:40, 12 июля 2023Россия

Медведев предрек исчезновение одной из сторон совета Украина — НАТО

Зампред Совбеза России Медведев предрек исчезновение одной из сторон совета Украина — НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Совет УкраинаНАТО закончится исчезновением одной из сторон. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Twitter-аккаунте.

Политик напомнил, что в 2002 году был создан совет Россия — НАТО и «чем все закончилось, хорошо известно». По его мнению, на этот раз все закончится по-другому.

«Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», — пояснил зампред Совбеза.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО. Он также заявил, что гарантии безопасности для Украины со стороны стран альянса важны, но поставки оружия Киеву сейчас «являются вопросом выживания», поэтому они важнее, чем другие аспекты сотрудничества.

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    Никита Абрамов
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