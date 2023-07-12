Специалист по выживанию рассказал о способе спастись в море

Инструктор по выживанию Макеев: если вас уносит в море, поймите направление течения

Первое правило безопасности на воде — не заходить в море во время шторма. Если это все же случилось и человека уносит в открытое море, важно постараться понять направление течения и пытаться грести в этом направлении. Об этом «Ленте.ру» рассказал инструктор по выживанию Михаил Макеев.

«Начнем с того, что на море всегда видно небо, можно понять, есть ли тучи, будет ли шторм. В конце концов, элементарно посмотрите прогноз погоды и решите, стоит ли вообще находиться на береговой линии, — рекомендовал Макеев. — Если все же произошло так, что вас уносит, главное, как ни парадоксально, — пытаться сохранять спокойствие и держаться на плаву».

Макеев подчеркнул, что волны в любом случае будет выносить к берегу, а значит, нужно попытаться понять направление течения, поймать ритм и грести в одном с потоком направлении.

«Против стихии выгрести, в любом случае, скорее всего, не получится, надо стараться двигаться вместе с течением. Волны все равно будут захлестывать, поэтому в промежутках важно успевать набирать воздух. Также остерегайтесь пирсов и прочих конструкций, стоящих в воде — волны могут отбросить на них с большой силой и привести к тяжелым травмам», — предупредил специалист.

Он также рекомендовал воздержаться от попыток самостоятельно спасти человека, которого уносит в море, не имея специальных средств. В противном случае, героизм может привести только к новой трагедии.

Если нет уверенности, нет спецсредств для спасения человека, единственное, что можно сделать, — это позвонить в службы экстренной помощи, а затем попытаться найти средства, которые помогут поддержать плавучесть Михаил Макеев инструктор по выживанию

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