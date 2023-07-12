В Орловской области решили создать отряды теробороны

Орловский губернатор Клычков поддержал идею создать отряды теробороны

Власти Орловской области решили создать в регионе отряд территориальной обороны. Такую идею поддержал губернатор Андрей Клычков, сообщается на сайте правительства области.

«Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях», — приводятся слова губернатора.

Клычков добавил, что нужно организовать «гражданский тыл» для того, чтобы пройти медицинскую подготовку и научиться пользоваться оружием. Губернатор выразил надежду, что отряды региону не понадобятся, но подчеркнул, что надо быть готовыми ко всему.

Отряды теробороны действуют в приграничных российских регионах — Белгородской, Брянской и Курской областях. Как рассказали командиры отрядов теробороны, эти подразделения помогают российским военнослужащим вычислять диверсантов, пересекших российско-украинскую границу. Они также задействованы в охране мостов и обеспечивают пропускной режим на блокпостах в приграничных районах.