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11:10, 12 июля 2023Россия

В российском регионе тигр напал на инспектора охотнадзора

В Хабаровском крае амурский тигр напал на инспектора охотнадзора, его госпитализировали

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Хабаровском крае тигр напал на инспектора охотнадзора. Об этом сообщил центр «Амурский тигр» в Telegram-канале.

«Происшествие произошло в окрестностях села Маяк Нанайского района. Инспектор исследовал местность после сообщения от местного жителя о пропаже собаки и, зайдя в лесной массив, обнаружил хищника у добычи», — уточнили там.

Пострадавшего россиянина доставили в больницу. Более точных данных о его состоянии пока нет. На месте происшествия работают специалисты, которые выяснят все обстоятельства происшествия.

Число конфликтных ситуацией с амурскими тиграми в Хабаровском крае за последний год увеличилось. Это, в частности, происходит из-за сокращения популяции кабана — на животного в российском регионе запретили охотиться в течение трех лет.

Ранее в Хабаровском крае истощенный тигр напал на лесозаготовителя в районе имени Лазо. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения.

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    Анастасия Шейкина
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