Названы пять причин несчастливых отношений

Психолог Мария Данина назвала тотальный контроль в паре причиной несчастных отношений

Основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Мария Данина назвала тотальный контроль в паре одной из главных причин несчастных отношений. Этот и другие признаки она перечислила «Ленте.ру».

1. Не обсуждают и не решают проблемы

Проблемы в отношениях возникают неизбежно и всегда, констатирует психолог. Два разных человека с разным опытом не могут быть согласны друг с другом во всем и всегда иметь одинаковые желания. Но несчастливые пары игнорируют, замалчивают проблемы и не обсуждают возможные решения.

Если хотя бы одна из сторон уходит от разговоров, это заканчивается накапливающимся недовольством и часто резким и болезненным разрывом Мария Данина психолог

2. Критикуют и требуют, не хвалят и не поощряют

В несчастливых парах один или оба партнера больше сосредоточены на недостатках друг друга, чем на достоинствах и взаимной поддержке, продолжила собеседница «Ленты.ру». Когда критических замечаний, негативных оценок и требований больше, чем слов любви, это симптом неблагополучия отношений.

3. Не имеют общих интересов и тем для разговора

По словам Даниной, большая часть здоровых романтических отношений в долгосрочной перспективе перерастают в дружбу. Если партнерам нравятся разные вещи и сложно найти общие темы для общения, помимо бытовых, — это тревожный знак.

Это не значит, что в счастливых парах оба партнера любят исключительно одно и то же. Но слишком большие различия могут стать причиной неудовлетворенности Мария Данина психолог

4. Не интересуются жизнью партнера

Хорошо, когда у каждого человека есть своя жизнь и круг друзей, свои интересы и развлечения, говорит Данина. Однако иногда такая независимость, по мнению психолога, становится настолько выраженной, что непонятно, почему люди продолжают быть вместе.

Если партнеры проводят мало времени вместе, редко спрашивают друг друга о том, как и чем живет другой, слишком заняты своими делами — это ведет к утрате чувства близости

5. Контролируют и требуют быть рядом

Слишком тесная связь и желание всегда быть рядом — еще одна причина возможных проблем в паре, отметила психолог. Такие отношения могут «душить» одного из партнеров. Однако чаще неудовлетворенность одного будет неизбежно отражаться на другом.

«Отмечу, что эти причины поправимы, если оба партнера настроены на изменения и сохранение отношений», — подвела итог психолог.

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