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11:36, 12 июля 2023Наука и техника

Очки дополненной реальности Apple получили уникальную оперативную память

The Korea Herald: очки Apple Vision Pro получили рекордно быструю оперативную память

Фото: Loren Elliott / Reuters

Для производства очков Apple Vision Pro разработали специальную оперативную память. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

По словам источников, при создании очков дополненной реальности Apple придумала новый тип динамической памяти с произвольным доступом (DRAM). Уточняется, что подобный тип оперативной памяти позволяет моментально обрабатывать данные и передавать информацию на дисплеи пользователя.

Поставкой модулей DRAM занялась компания SK Hynix. С помощью уникальной оперативной памяти центральный процессор M2, сопроцессор R1 и ОС visionOS обрабатывают контент, поступающий от 12 камер, 5 датчиков и 6 микрофонов. Специалисты отметили, что модули DRAM позволяют получать и обрабатывать информацию практически моментально — за 12 миллисекунд, или в 8 раз быстрее реакции человека.

Apple представила очки дополненной реальности Vision Pro 5 июня. Устройство позволяет работать в режиме смешанной реальности — добавляя перед пользователем виртуальные объекты. Стоимость нового гаджета составила 3499 долларов, или около 315 тысяч рублей, девайс появится в продаже в начале 2024 года.

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    Андрей Ставицкий
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