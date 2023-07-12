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16:46, 12 июля 2023Мир

США ввели санкции против пророссийского главы разведки Сербии

AP: Минфин США ввел санкции против пророссийского главы разведки Сербии Вулина

Фото: Agnostic PreachersKid / Wikimedia Commons

Минфин США ввел санкции против главы разведки Сербии Александра Вулина, обвинив его в причастности к незаконным поставкам оружия, торговле наркотиками и злоупотреблении служебным положением, в то время как президент страны Александр Вучич назвал это наказанием Вашингтона за пророссийскую позицию самого Вулина. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Санкции против Александра Вулина не применялись ни за какое преступление, коррупцию или что-либо еще. Санкции были введены из-за его позиции по отношению [Сербии] к Российской Федерации», — заявил сербский лидер.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, в свою очередь, прокомментировал, что США «продолжат привлекать к ответственности тех, кто продвигает свои политические планы и личную выгоду за счет мира и стабильности на Западных Балканах и злонамеренные действия России в Сербии и регионе».

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Вулин был назначен на должность главы Агентства безопасности и информации (BIA, невоенная спецслужба страны) Сербии в декабре 2022 года, ранее он занимал должности главы МВД и Минобороны. Вулин придерживается пророссийских взглядов во внешней политике Сербии. Например, находясь на должности главы МВД, Вулин в августе 2022 года посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что «Сербия — единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не участвовало в антироссийской истерии».

Кроме того, в 2021 году Вулин и секретарь Совбеза России Николай Патрушев создали рабочую группу по борьбе с цветными революциями, а также Вулин якобы передавал Патрушеву записи телефонных разговоров российских оппозиционеров, находящихся в Белграде.

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    Виктория Кондратьева
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