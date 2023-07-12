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21:18, 12 июля 2023Мир

Захарова оценила решение США о поставке кассетных боеприпасов Украине

Захарова назвала США военным преступником из-за поставки кассетных боеприпасов Украине
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение США о поставке кассетных боеприпасов Украине в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Как отметила Захарова, тема кассетных боеприпасов была одной из основных у западных стран, «когда им нужно было в очередной раз поковыряться в чьих-то внутренних делах, ввести санкции или внести кого-то в черный стоп-лист». «Теперь, получается, они не просто противоречат сами себе, они сами официально стали военным преступником по их же собственно утвержденной логике», — констатировала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что применение ВСУ кассетных боеприпасов вынудит Россию принимать контрмеры. Он также уточнил, что решение о выборе контрмер относится к прерогативе Минобороны.

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    Марина Совина
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