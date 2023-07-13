Президент Финляндии высказался о возможном размещении базы США

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что страна открыта для размещения военной базы США

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна открыта для размещения военной базы США. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время мы обсуждаем DCA (Defence Cooperation Agreement — соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией — прим. "Ленты.ру"), и многое еще остается открытым», — сказал политик.

13 июля прошла встреча президента США Джо Байдена с Ниинисте, а также премьер-министрами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии в Президентском дворце. Политики планировали обсудить более тесное сотрудничество североевропейских стран с США по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий.

В этот же день в Финляндии на проспекте Эспланад в Хельсинки прошли демонстрации протеста против Североатлантического альянса по случаю визита американского лидера.