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21:41, 13 июля 2023Мир

Президент Финляндии высказался о возможном размещении базы США

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что страна открыта для размещения военной базы США
Саули Ниинисте

Саули Ниинисте. Фото: Lehtikuva / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна открыта для размещения военной базы США. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время мы обсуждаем DCA (Defence Cooperation Agreement — соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией — прим. "Ленты.ру"), и многое еще остается открытым», — сказал политик.

13 июля прошла встреча президента США Джо Байдена с Ниинисте, а также премьер-министрами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии в Президентском дворце. Политики планировали обсудить более тесное сотрудничество североевропейских стран с США по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий.

В этот же день в Финляндии на проспекте Эспланад в Хельсинки прошли демонстрации протеста против Североатлантического альянса по случаю визита американского лидера.

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    Марина Совина
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