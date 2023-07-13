Российские ученые создадут электронный дегустатор кофе

Красноярские ученые создадут электронный дегустатор кофе

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) из Красноярска создадут электронный дегустатор кофе. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией сити-фарминга Института гастрономии СФУ Иван Тимофеенко.

По его словам, российские специалисты уже занимаются его разработкой на средства гранта, полученного от Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. Так, к настоящему моменту они уже собрали базу данных из 400 приборных измерений и получили оценки дегустаторов по тем же образцам.

«Сейчас с помощью этих данных и машинного обучения создается система, которая сможет предсказывать вкус кофе без участия человека-дегустатора», — пояснил Тимофеенко.

Он отметил, что предложенной технологией уже заинтересовались как импортеры сырья, так и кофейни.

Ранее сообщалось, что ученые из Балтийского федерального университет (БФУ) имени Канта в Калининграде научились синтезировать бионефть из морских водорослей и отходов.

