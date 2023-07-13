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17:15, 13 июля 2023Бывший СССР

Российский военный описал влияние кассетных боеприпасов на ход СВО

Капитан Дандыкин: кассетные боеприпасы не дадут ВСУ большого преимущества

Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Army / Reuters

Использование кассетных боеприпасов может не дать вооруженным силам Украины (ВСУ) большого преимущества в ходе конфликта. Россия вынуждена будет перейти к ответным действиям и применить аналогичное или более мощное оружие в рамках специальной военной операции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Кассетные боеприпасы — это крайне серьезное оружие для наступающей стороны, для боевой техники. Снаряд разрывается и вылетает огромное количество малых кумулятивных или осколочно-фугасных снарядов, которые покрывают огромную площадь. В обороне их использовать тяжело, а вот с наступлением другая ситуация», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Дандыкин предположил, что решение о передаче ВСУ кассетных боеприпасов было принято ввиду нехватки обычных снарядов. Он также предупредил, что в случае их использования Россия вынуждена будет применить аналогичное оружие для ударов по противнику.

«Я думаю, что результатом использования этого оружия ВСУ станет только большое число пострадавших среди мирного населения. Мы видим, что Украине передают ракеты, танки, теперь они просят истребители F-16, которые, кстати, оборудованы носителями ядерных бомб. Но даже с этим запасом достигнуть больших успехов не получается», — сказал военный эксперт.

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Ранее бригадный генерал ВСУ заявил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применила. Военный также допустил, что новые вооружения могут радикально изменить ситуацию на поле боя.

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