Путин назвал причину отказа бойцов ВСУ воевать на западных танках

Путин: ВСУ отказываются использовать западные танки, так как они приоритетная цель России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто отказываются использовать танки, поставленные с Запада, так как они являются приоритетной целью российских войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят», — сказал глава государства.

Он пояснил, что танки иностранного производства на поле боя уничтожаются в первую очередь, что мешает использовать данную технику украинским военнослужащим.

Ранее Владимир Путин предупредил, что поставляемые Киеву немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley легко уничтожаются в зоне спецоперации. По его словам, и Bradley, и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.