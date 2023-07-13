Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:30, 13 июля 2023Россия

Путин назвал причину отказа бойцов ВСУ воевать на западных танках

Путин: ВСУ отказываются использовать западные танки, так как они приоритетная цель России

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто отказываются использовать танки, поставленные с Запада, так как они являются приоритетной целью российских войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят», — сказал глава государства.

Он пояснил, что танки иностранного производства на поле боя уничтожаются в первую очередь, что мешает использовать данную технику украинским военнослужащим.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

Ранее Владимир Путин предупредил, что поставляемые Киеву немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley легко уничтожаются в зоне спецоперации. По его словам, и Bradley, и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины

    Стилист Лисовец разъяснил правила ношения шорт в городе

    Хакера задержали за хищение аккаунтов 130 россиян на портале «Госуслуг»

    Утилизационный сбор на автомобили предложили отменить

    Популярная ведущая рассказала о переменах в организме после 30 лет

    Социальную изоляцию связали с атрофией мозга

    Пассажиры подрались за место у окна в самолете и попали на видео

    Россиянам напомнили о мошенничестве при проверке счетчиков

    Росгвардейцы выявили шестерых пособников ВСУ с помощью беспилотников

    Раскрыт быстрый способ погладить одежду без утюга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости