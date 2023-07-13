Стало известно о взрыве в Запорожье

«Общественное» сообщило о взрыве в подконтрольном Украине городе Запорожье

В городе Запорожье, подконтрольном Украине, произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Суспильне» («Общественное»).

«В Запорожье слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты общественного», — говорится в публикации. Других подробностей издание не приводит.

Ночью 13 июля сообщалось о серии взрывов в Киеве. Также детонации прозвучали в Полтаве. Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил сильные взрывы в украинской столице и Борисполе, а также Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областях. Он отметил, что про всей территории Украины действовала воздушная тревога.

Ранее сигналы тревоги были слышны во всех регионах страны 11 июля. Сирены распространялись с Киева, Винницкой и Днепропетровской областей, а в течение нескольких минут охватили всю Украину.