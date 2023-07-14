Врач рассказала о способах справиться с изжогой во время беременности

Гинеколог Казакова предложила питаться дробно, чтобы справиться с изжогой при беременности

Чтобы справиться с изжогой при беременности, надо скорректировать рацион и питаться дробно, советует акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова. Способы решения этой распространенной проблемы она предложила в беседе с «Лентой.ру».

Изжога во время беременности — довольно частое явление: по статистике, она встречается у 50—80 процентов беременных женщин, рассказала Казакова. Эта проблема, как правило, возникает во второй половине беременности, однако может проявиться и в первом триместре, особенно у страдающих токсикозом.

По словам гинеколога, существует ряд лекарственных препаратов, способных улучшить состояние беременной и снизить частоту приступов изжоги. Выбирать и назначать подходящий должен лечащий врач после соответствующего обследования. Только специалист может подтвердить, что изжога является симптомом именно беременности, а не какого-либо заболевания, и оценить возможный риск для матери и плода.

При этом, как отметила врач, справиться с изжогой помогут также коррекция питания и изменение образа жизни.

Беременным женщинам необходимо питаться часто и маленькими порциями. Идеально, чтобы пища была близка к температуре окружающей среды, то есть не горячая и не холодная. Есть на ночь не рекомендуется. Также стоит обратить внимание на продукты, обладающие щелочной реакцией: молочные и кисломолочные продукты, паровые омлеты, отварное мясо и рыбу Дарья Казакова акушер-гинеколог

Казакова посоветовала беременным женщинам исключить из рациона жирную пищу, кофе, шоколад, цитрусовые, ржаной хлеб, газированные напитки. Кроме того, им не следует принимать горизонтальное положение и наклоняться вперед сразу после еды.

Чтобы снизить частоту приступов изжоги, не надо носить одежду, обтягивающую в области живота, и застегивать тугой пояс, следует не допускать запоров, исключить упражнения на пресс при занятиях спортом Дарья Казакова акушер-гинеколог

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