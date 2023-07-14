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15:01, 14 июля 2023Из жизни

Двухметровый аллигатор укусил мужчину за ногу

Fox 13: американец отправился на утреннюю прогулку и пережил нападение аллигатора

Фото: Balaji Malliswamy / Unsplash

Житель американского города Нейплс, штат Флорида, отправился на утреннюю на прогулку и пережил нападение двухметрового аллигатора. Об этом сообщает Fox 13.

Рептилия укусила мужчину за ногу, когда тот вышел на прогулку около пяти утра. Один из прибывших на место происшествия полицейских оказал пострадавшему первую помощь. В это время его коллега отследил местоположение рептилии, чтобы сообщить его специалисту.

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По словам инспекторов, аллигатор оказался самкой. Ее благополучно изловили и переместили в безопасное место.

В настоящее время у аллигаторов брачный сезон, и местные власти рекомендуют жителям соблюдать особую осторожность около водоемов и растительности.

Ранее сообщалось, что 13-летний подросток из штата Флорида, США, отбился от напавшего на него аллигатора палкой. Юноша добежал до ближайшего дома, чтобы попросить о помощи, откуда позвонил своей матери и сообщил о случившемся.

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    Алиса Дмитриева
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