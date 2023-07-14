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21:17, 14 июля 2023Бывший СССР

Глава ГУР Украины заявил о проигранной информационной войне

Глава ГУР Украины Буданов заявил о проигранной в 2014 году информационной войне
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters заявил о проигранной его страной в 2014 году информационной войне.

«Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году», — указал Буданов.

Он отметил, что информационную войну, начавшуюся в 2022 году, Украина начала совсем по-другому.

Ранее военные НАТО признали, что проведение контрнаступления является трудной задачей для Украины. Президент США Джо Байден заявил, что не может вдаваться в подробности разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским о контрнаступлении.

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    Марина Совина
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