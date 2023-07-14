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13:14, 14 июля 2023Интернет и СМИ

В США удивились неожиданному шагу России

Корреспондент CNN Оппман назвал появление корабля ВМФ России на Кубе серьезным посылом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Корреспондент американского телеканала CNN Патрик Оппман назвал появление корабля Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубе серьезным посылом. Его комментарий прозвучал в эфире телеканала.

«Это российский военный корабль, прибывший вчера в Гавану и причалившийся к самому центру, к гаванскому порту. Это определенно несет серьезный посыл как кубинскому, так и американскому народу об укреплении отношений России и Кубы», — заявил журналист.

В частности, Оппман удивился неожиданному шагу ВМФ России расположить корабль рядом с границей США, всего в 90 милях (около 150 километров) от нее. Он также выразил мнение, что в этой ситуации есть и вина США: Вашингтон наложил множество санкций на Кубу, а Москва продолжает оказывать поддержку стране и укреплять экономические связи.

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Корреспондент также отметил, что Москва планирует построить на острове крупные магазины, где будут продавать товары из России, а также увеличить поставку нефти и модернизировать пляж недалеко от Гаваны.

Ранее в июле в бухту Гаваны прибыл учебный корабль ВМФ России «Перекоп» с курсантами на борту. Корабль посетит страны Карибского бассейна, а также Южной Америки и Африки, а в сентябре вернется в основной пункт базирования.

В феврале замминистра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага сообщила, что Россия направила Кубе помощь в виде 25 тысяч тонн пшеницы. Она поблагодарила правительство России от имени кубинского народа и отметила, что благодаря этой пшенице население страны будет обеспечено продуктами питания.

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    Олег Давыдов
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