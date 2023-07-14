Стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

AP: причиной смерти дочери Пресли Лизы Мари стали осложнения после бариатрической операции

Причиной смерти единственной дочери Элвиса Пресли американской певицы Лизы Мари стали осложнения после бариатрической операции. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Отмечается, что смерть была вызвана последствиями непроходимости тонкого кишечника. Эти осложнения возникли после хирургического вмешательства с целью снижения веса. Артистка перенесла такую операцию за несколько лет до смерти. В день госпитализации Лиза Мари Пресли жаловалась на боли в животе.

Лиза Мари Пресли скончалась в начале января на 55 году жизни. Незадолго до смерти у певицы произошла «полная остановка сердца», из-за чего приехавшие в дом артистки медики ввели ее в состояние искусственной комы. По данным TMZ, Лиза Мари придерживалась экстремальной диеты за несколько месяцев до смерти.