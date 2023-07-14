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03:37, 14 июля 2023Культура

Стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

AP: причиной смерти дочери Пресли Лизы Мари стали осложнения после бариатрической операции
Лиза Мари Пресли

Лиза Мари Пресли. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Причиной смерти единственной дочери Элвиса Пресли американской певицы Лизы Мари стали осложнения после бариатрической операции. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Отмечается, что смерть была вызвана последствиями непроходимости тонкого кишечника. Эти осложнения возникли после хирургического вмешательства с целью снижения веса. Артистка перенесла такую операцию за несколько лет до смерти. В день госпитализации Лиза Мари Пресли жаловалась на боли в животе.

Лиза Мари Пресли скончалась в начале января на 55 году жизни. Незадолго до смерти у певицы произошла «полная остановка сердца», из-за чего приехавшие в дом артистки медики ввели ее в состояние искусственной комы. По данным TMZ, Лиза Мари придерживалась экстремальной диеты за несколько месяцев до смерти.

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    Марина Совина
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