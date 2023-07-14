В Европе пригрозили блокировкой российских ценных бумаг

Депозитарий Clearstream собрался блокировать евробонды с альтернативными платежами

Люксембургский депозитарий Clearstream сообщил, что может блокировать евробонды на счетах российских компаний, если они будут платить по ним альтернативными способами — в рублях, выкупать бумаги или выпускать замещающие облигации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компании.

Clearstream попросил клиентов сообщать, если они используют или собираются использовать альтернативный платеж. Клиент должен указать дату получения платежа, сумму, валюту, а также назвать личность держателя бумаг.

Эксперты считают, что таким образом депозитарий хочет исключить нарушение санкций, злоупотребление и необоснованное обогащение, а также собрать данные для дальнейших разбирательств с клиентами.

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин заявил, что депозитарий может воспринимать альтернативную выплату как попытку обойти санкции. Он напомнил, что единственный разрешенный способ получения активов от Clearstream — работать с ним по генеральной лицензии Минфина Люксембурга.

По словам соруководителя практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Киры Винокуровой, выплата по учитываемым в Clearstream евробондам на счет в другом депозитарии может привести к двойному платежу, из-за чего Clearstream будет вынужден платить клиенту два раза. Рябинин же полагает, что получение выплат даже альтернативным способом не может склонить депозитарий совершать повторную выплату.

В марте 2022 года Clearstream и европейский депозитарий Euroclear заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария (НРД), что привело к блокировке возможности российских клиентов работать с иностранными ценными бумагами. В июне 2022-го Euroclear разблокировал расчеты ряда российских компаний. В октябре расчеты по российским распискам ценных бумаг возобновил люксембургский депозитарий.