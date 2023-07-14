В Анкаре прокомментировали влияние Турции на путь Швеции в НАТО

В правящей партии Турции заявили, что Анкара лишь открыла путь к членству в НАТО Швеции

Анкара пока лишь открыла путь к членству в НАТО Швеции, но еще не одобрила его. Об этом заявил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире телеканала Habertürk.

Также чиновник отметил, что протокол о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе турецкий парламент рассмотрит в осеннюю сессию, которая начнется 1 октября. В то же время, одобрен он может быть в октябре-ноябре, прокомментировал Челик.

Ранее 10 июля Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. В Турции раскрывать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО отказались.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне начала российской специальной военной операции на территории Украины. Вступление затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме.

