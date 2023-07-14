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13:51, 14 июля 2023Россия

Медведев снова надел военную форму и сел пить чай на полигоне

Зампред Совбеза России Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области, где готовят будущих участников спецоперации. Соответствующая видеозапись в пятницу, 14 июля, была опубликована в его Telegram-канале.

На размещенных кадрах запечатлено, как Медведев, снова надевший военную форму, наблюдает за маневрами на полигоне, осматривает технику, общается с военными, а затем садится пить с ними чай.

«Результатом в конечном счете будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции», — сообщил он.

Известно, что зампред Совбеза посетил указанный полигон второй раз за последний год.

1 июня Медведев ездил на полигон в Волгоградской области и назвал фантастическими темпы наращивания выпуска военной техники в стране. При этом, по его словам, есть еще чем заниматься, однако по самым значимым вещам «цифры очень впечатляющие».

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    Варвара Кошечкина
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