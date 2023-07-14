В Россию привезли собранные в Китае маршрутки

Autonews: в России начались продажи микроавтобусов Maxus, собранных в Китае

В России начались продажи коммерческой техники Maxus — на территорию страны автомобили попадают по параллельному импорту. Об этом со ссылкой на дилерский центр Top Unit сообщает Autonews.

На текущий момент дилеры предлагают только цельнометаллические фургоны или микроавтобусы Maxus V90, похожие на автомобили, используемые в качестве маршрутных такси. Они выпускаются в Китае на мощностях компании SAIC и на внутреннем рынке стоят от 147,8 тысячи до 349,6 тысячи юаней (примерно 1,8-4,3 миллиона рублей по актуальному курсу). В России их цены варьируются от 3,7 миллиона до 4,9 миллиона рублей в зависимости от модификации.

Maxus V90 оснащены двухлитровым дизельным турбомотором мощностью 160 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач, автоматической или механической. Автомобили могут выпускаться с передним или задним приводом. В зависимости от комплектации они оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой контроля устойчивости (ESC), мультифункциональным рулевым колесом, круиз-контролем, кондиционером и электрическими подъемниками стекол.

SAIC известна за рубежом как производитель бюджетных аналогов популярных автомобилей. Так, в 2022 году компания выпустила на внутренний рынок премиальный автомобиль по цене Lada. Новый кроссовер RX9 под люксовым брендом Roewe стоил на внутреннем рынке 1,6 миллиона рублей по текущему курсу.

С начала 2023 года Россия стала крупнейшим зарубежным рынком для китайских авто. С января по май Китай экспортировал в Россию 287 тысяч новых автомобилей. Это рекордный показатель — за год объемы поставок выросли почти вдвое, по данным таможенных органов КНР и Китайской ассоциации автопроизводителей.