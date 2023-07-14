ВСУ не смогли прорвать российскую оборону в районе Времевского выступа

Ходаковский: ВСУ безуспешно пытались атаковать в районе Времевского выступа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать в районе Времьевского выступа, однако попытка пойти на прорыв не удалась. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

По его словам, перед атакой ВСУ устроили массированную артподготовку, а затем попытались атаковать в направлении села Урожайное возле Великой Новоселовки. Но украинская армия не смогла прорвать оборону и понесла потери.

Ходаковский предположил, что из-за «безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя Урожайное, как наиболее оптимальный вектор продвижения».

Так называемый Времьевский выступ находится на границе Запорожской области и ДНР. На этом направлении ВСУ уже не один раз предпринимали попытки атаки, предположительно, для развития наступления в сторону Волновахи, а затем Мариуполя или Бердянска.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ начали перегруппировку на запорожском фронте. Это происходит на фоне серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление.