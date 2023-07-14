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12:44, 14 июля 2023Силовые структуры

Против воюющих на стороне ВСУ 178 иностранцев возбудили уголовные дела в России

СКР возбудил уголовные дела против 178 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Против 178 иностранцев, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), возбудили уголовные дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Установлено, что они принимают участие в боевых действиях на территории Украины, являясь при этом гражданами других стран. Среди наемников числятся жители США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Латвии, Литвы, Финляндии, Франции, Эстонии, Нидерландов, Албании, Болгарии, Кореи, Намибии, Перу, Узбекистана, Израиля, Грузии, Бразилии.

Обвиненные объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что СКР предъявил экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку обвинение за обстрелы Донбасса.

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    Илона Палей
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