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15:57, 14 июля 2023Россия

Появились снимки с места падения и взрыва дрона в городе-спутнике Курской АЭС

Власти Курской области показали последствия падения и взрыва беспилотника в Курчатове
СюжетВзрывы в Курской области

Фото: Telegram-канал «Курская область»

Власти показали на фото последствия падения и взрыва беспилотника в городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС). Соответствующие снимки появились в Telegram-канале правительства Курской области.

ЧП произошло в ночь на 14 июля в Курчатове. По поручению губернатора приграничного российского региона Романа Старовойта на место приехал его заместитель Роман Денисов. Он сообщил, что в многоквартирных жилых домах ударной волной выбило 14 стекол в окнах, на лестничных площадках выбиты пять стекол.

Фото: Telegram-канал «Курская область»

«Кроме того, повреждены москитные сетки в квартирах и фасад здания. Специалисты приступили к замерам окон во всех квартирах, некоторые из них уже восстановили. Все работы по замене стекол планируется завершить сегодня до конца дня», — рассказал Денисов.

В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. По словам Романа Старовойта, критически важные объекты в результате падения БПЛА и его последующей детонации также повреждены не были.

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    Евгения Куликова
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