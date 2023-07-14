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16:06, 14 июля 2023Забота о себе

Россиян предостерегли от использования кефира и сметаны при солнечных ожогах

Хирург Умнов: если после обгорания мазать кожу сметаной, ожог может воспалиться

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Если после обгорания на солнце мазать кожу кефиром или сметаной, можно столкнуться с осложнениями, предупредил хирург Александр Умнов. От использования этих продуктов при солнечных ожогах он предостерег в беседе с NEWS.ru.

По словам Умнова, вопреки мифам, кефир и сметана не лечат раздраженные участки кожи. «Возможно, миф возник из-за ощущения прохлады от нанесения на кожу холодных продуктов. Однако эффект не связан с лечебным воздействием сметаны или кефира, они не способны реально облегчить состояние», — сказал Умнов.

Он обратил внимание на то, что кефир и сметана содержат лактобактерии, вырабатывающие молочную кислоту, способную усилить ожог. Кислота и кефирный грибок, продолжил он, могут вызвать бактериальную инфекцию. «Жир, который содержится в продуктах, также может стать средой для роста патогенной флоры на поврежденном участке тела», — уточнил врач, добавив, что воспалиться ожог может и из-за масел, лосьонов и кремов.

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    Александра Лисица
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