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19:52, 14 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о подготовке Киева к непродлению зерновой сделки

«Страна.ua»: в Киеве решили подготовиться к возможному непродлению зерновой сделки
СюжетВыборы в Турции

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

В Киеве решили подготовить запасные варианты экспорта продукции при возможном непродлении зерновой сделки. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правительстве Украины.

В сообщении говорится, что в прошлый раз Москва не остановила работу коридора по просьбе главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который готовился к президентским выборам. «Мы готовимся к работе в случае, если Россия выйдет из соглашения», — рассказал изданию собеседник.

По словам источника, украинские власти рассчитывают экспортировать зерно через дунайские и балтийские порты. При этом транзит через Дунай имеет ограниченный потенциал для увеличения перевалки, а балтийские порты Польши и Румынии более затратные для аграрных компаний.

Ранее президент Турции сообщил, что российский лидер Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку, несмотря на невыполнение российских требований по черноморской инициативе.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России не давал согласия на продление черноморской инициативы. «Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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