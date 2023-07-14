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17:18, 14 июля 2023Мир

В Кремле опровергли заявление о согласии Путина продлить зерновую сделку

Песков: никаких заявлений о продлении зерновой сделки со стороны России не было

Фото: Umit Bektas / Reuters

Никаких заявлений о продлении зерновой сделки с российской стороны не было. Сообщения о том, что президент России Владимир Путин дал согласие на продление черноморской инициативы, опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее агентство AFP cообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о согласии российского лидера продлить зерновую сделку, несмотря на невыполнение российских требований.

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    Семен Александров
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